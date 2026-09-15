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أدنوك الإماراتية تشتري ملايين البراميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أدنوك الإماراتية تشتري ملايين البراميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة

أدنوك
أدنوك
خاطر عبادة

كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اشترت ملايين البراميل من النفط الخام العراقي بأسعار مخفضة، في خطوة توسع دورها كتاجر رئيسي في ظل اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب الإيرانية.


وقال مصدران عراقيان في قطاع الطاقة إن الشركة الإماراتية الحكومية، عبر ذراعها التجاري، كانت أكبر مستورد للنفط الخام العراقي خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، مما ساهم في تعزيز الصادرات العراقية التي تراجعت بشدة في الأشهر الأولى من الحرب.


تفاصيل الصفقات والخصومات


وأوضح أحد المصادر العراقية أن أدنوك وافقت على شراء 32 مليون برميل في أغسطس بخصومات تراوحت بين 24.90 و27 دولاراً للبرميل، و40 مليون برميل أخرى في سبتمبر، منها 10 ملايين برميل بخصم 18 دولاراً و30 مليون برميل بخصم 25 دولاراً.


وأضاف المصدر الثاني أنه رغم تخصيص شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" 32 مليون برميل لأدنوك في أغسطس، حصلت الشركة الإماراتية على 20 مليون برميل فقط بسبب قيود التصدير وعدم قدرة شركة نفط البصرة على تأمين كميات كافية، مشيراً إلى أن أدنوك نقلت حتى الآن 14 مليون برميل خلال سبتمبر.


وقال مصدر ثالث إن أدنوك اشترت نحو 20 مليون برميل من سومو في مناقصات بخصم يتراوح بين 25 و27 دولاراً للبرميل لفترة إنتاج سبتمبر - أكتوبر.


مشترون آخرون وانتعاش الصادرات


وأشارت رويترز إلى أن شركات أخرى اشترت الخام العراقي بعد أن عرضت سومو شحنات تحميل أغسطس بخصومات كبيرة، جذبت مشترين من بينهم شركات صينية حكومية كبرى مثل بتروتشاينا وتشنهوا أويل، وشركة توتال إنيرجيز، بالإضافة إلى شركات فيتول وترافيجورا وميركوريا وكاثاي بتروليوم.


وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قد أفادت الشهر الماضي بأن طهران منحت الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بالمرور عبر مضيق هرمز بعد طلبات متكررة من بغداد.

وتراجعت صادرات العراق بشكل كبير في الأشهر الأولى من الحرب، جزئياً بسبب موقعها في شمال الخليج وافتقارها لأسطول شحن خاص، بينما أصبحت أدنوك أكثر مرونة باستخدام أسطول متنام من الناقلات وخط أنابيب إلى ميناء الفجيرة لنقل النفط عبر مضيق هرمز.


وبحسب بيانات شركة "كبلر"، يصدر العراق حوالي مليوني برميل يومياً هذا الشهر، انخفاضاً من 2.354 مليون برميل يومياً في أغسطس، لكنه أعلى من 1.374 مليون في يوليو، فيما ارتفعت صادرات الإمارات إلى 3.236 مليون برميل يومياً هذا الشهر مقارنة بـ 2.886 مليون في أغسطس.


طي صفحة الماضي


وعلى الرغم من الهجمات التي استهدفت بعض ناقلات أدنوك، التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الأحد مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة بريكس في نيودلهي، مؤكداً اتفاق الجانبين على "طي صفحة الماضي".


وقال أحد المصادر إن أدنوك تخطط لمعالجة معظم الخام الذي تشتريه من منتجي الخليج في مصفاة الرويس التابعة لها، وبيع المزيد من خامها في السوق الدولية.
 

أدنوك الإماراتية نفط العراق الإمارات أبوظبي

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