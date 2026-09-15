القبض على نصاب يدير صفحة لبيع الصواعق الكهربائية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بإدارة صفحة لبيع الصواعق الكهربائية على السوشيال ميديا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وإدارته الصفحة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال التربح من راغبى شراء الصواعق الكهربائية وعقب قيامهم بتحويل مبالغ مالية له يقوم بغلق هاتفه المحمول.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









