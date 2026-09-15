استشاري جهاز هضمي يحذر من الجلوس طويلا في الحمام واستخدام الهاتف

حذر الدكتور أحمد عبد الحي، استشاري جراحات الجهاز الهضمي والمناظير من بعض العادات الخاطئة أثناء دخول الحمام، مشيرا إلى أن الجلوس لفترات طويلة، خاصة مع استخدام الهاتف، قد يسبب مشكلات في عضلات الشرج والحوض.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “الدكتور” على قناة القاهرة والناس، أن بعض الأشخاص يجلسون في الحمام لمدة ساعة أو ساعتين يوميا، كما أن البعض يعتاد استخدام المياه للمساعدة على الإخراج، مؤكدا أن هذه العادات ليست طبيعية.

وأوضح أن العادات الصحيحة تشمل تناول غذاء صحي غنيا بالألياف، وشرب السوائل، والمشي يوميا، إلى جانب تصحيح عادات دخول الحمام، محذرا من الاستمرار في العادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مشكلات في الإخراج.