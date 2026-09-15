إعلامي: معاناة محمد صلاح في طرابزون بسبب غياب خطة واضحة

تحدث الإعلامي محمد فارس، مقدم البرامج بقناة الأهلي، عن معاناة محمد صلاح مع طرابزون التركي، وذلك في تصريحات تناولتها صحيفة Fanatik التركية، التي تعد من أبرز الصحف الرياضية في تركيا.

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وقال فارس: «بالنسبة لمحمد صلاح، فالوضع صعب جدًا جدًا داخل فريق يبدو أن خطته الوحيدة هذا الموسم كانت هي انتقال صلاح للفريق، الذي لا يملك أي خطة أخرى للموسم غير ذلك».

وتأتي تصريحات فارس في ظل الحديث عن وضع صلاح مع طرابزون، مشيرًا إلى أن الفريق لا يمتلك مشروعًا فنيًا واضحًا، وأن انتقال اللاعب يبدو وكأنه كان المحور الأساسي لخطة النادي هذا الموسم.