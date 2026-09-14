إعلامي: قلق جمهور الأهلي مبرر.. وعموتة لازم يساعد نفسه بسرعة أمام أبو قير

أكد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أن حالة القلق لدى جماهير النادي الأهلي بشأن مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة تعد مبررة، مشيرًا إلى ضرورة استغلال هذا القلق والعمل على علاج الأخطاء سريعًا.

وقال محمد فارس، خلال تصريحات عبر برنامج «قهوة فايق»: «قلق جمهور الأهلي بالنسبالي مبرر، طبيعي تقلق على مستوى الأهلي، بس لازم توظف القلق ده صح».

وأضاف: «الأهلي كسبان 3 ماتشات ومتعادل ماتش، لكن جوه تفاصيل المباريات في حاجات تقلق. حلو إنك تعمل ريمونتادا ضد إنبي، بس إنت كنت خسران بهدفين، وضاعت ضربة جزاء لإنبي لو اتسجلت كان الماتش راح».

وتابع: «سموحة كسبت بهدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 86، وكان الماتش ممكن يروح، والمقاولين وقعت وخسرت نقطتين. في تفاصيل جوا الملعب طبيعي تقلق ومحتاجة شغل».

وأشار فارس إلى أن بدايات المدربين قد تشهد بعض القناعات والاختيارات التي تحتاج إلى التعديل، قائلًا: «مفيش مدرب مش هيبقى عنده قناعات غلط في البداية. يعني ياسر إبراهيم مكانش ضمن قناعات فايلر أصلًا، ومانويل جوزيه غير طريقة اللعب مع الوقت، وكولر اتعلم بعد خماسية صنداونز».

وأوضح: «المهم عموتة يشتغل، وبسرعة، على قناعات واضحة وسهلة لازم تتغير، توظيف زيزو ومنصف بقرار مثلًا».

وتحدث محمد فارس عن بعض الاختيارات الفنية خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب، قائلًا: «ملعب زي المقاولين، أرضية صعبة ومحتاج بدني. مش ماتش كان بتاع أكرم باك يمين، مش هاني؟».

وأردف: «بتطلب كوكا يتقدم ويزيد طول الماتش، طيب بعد ما يزيد هيعمل كروس صح؟ مش بتاعته. كانت محتاجة توفيق محمد أو الدبيس».

وشدد على أن هناك بعض التفاصيل البسيطة التي يمكن أن تصنع الفارق، قائلًا: «حاجات بسيطة تفرق، عشان كده الحل إنك تغير قناعاتك ونشوف ده قدام أبو قير».

وأكد فارس أنه لا يرى أن الوقت مناسب للحديث عن تغيير المدير الفني، مضيفًا: «مقدرش أتكلم في اللحظة دي في تغيير مدرب بعد 4 ماتشات، كسب 3 واتعادل ماتش. بس كمان لازم عموتة يساعد نفسه، ويستغل ماتش أبو قير إنه يرجع الثقة فيه بسرعة».

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة غدًا الثلاثاء، الموافق 15 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم، حقق خلالها الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراة.