أحمد أسامة: مصير عموتة في إيده

كشف الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج فى ضهر الأهلي، موقف حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد أسامة فى تصريحات تليفزيونية، إن مصير عموتة أصبح في يده، خاصة أن مجلس إدارة الأهلي لم يناقش حتى الآن فكرة رحيل المدير الفني عن الفريق.

وأوضح أن نتائج الأهلي خلال الفترة المقبلة ستكون الضمان الأساسي لاستمرار عموتة في منصبه، مشيرًا إلى أن المدرب يمتلك فرصة جديدة لإثبات قدرته على قيادة الفريق وتحقيق النتائج المطلوبة.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة المقبلة من المسابقة.

موقف الأهلي في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا.