قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية صلاة قيام الليل؟.. عدد الركعات ووقت الصلاة وأفضل دعاء فيها
الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر
النمسا تمنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من دخول فيينا
3 سيناريوهات مرتقبة لاجتماع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين
أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي
ماذا نقول بين الأذان والإقامة؟.. أدعية مستجابة للرزق وقضاء الحوائج
5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة
تعديلات سعودية تؤجل اجتماع خليجي في صلالة إلى أجل غير مسمى
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير التموين: مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر وتستهدف 30 سلعة بنهاية سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيزيرا يقترب من شباب الأهلي.. موعد جديد للكشف الطبي في دبي

بيزيرا
بيزيرا
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، تطورات جديدة بشأن انتقال خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك، إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح حتحوت أن بيزيرا كان قد حجز موعدًا لإجراء الكشف الطبي في مركز «HMS» بدبي قبل نحو ثلاثة أسابيع، قبل أن يقوم بإلغاء الموعد بشكل مفاجئ.

وأضاف أن المركز تلقى قبل يومين إخطارًا بحجز موعد جديد للاعب، تمهيدًا لخضوعه للكشف الطبي واستكمال إجراءات انتقاله إلى شباب الأهلي دبي.

بيزيرا يعتذر للزمالك ويتمسك بالرحيل

وكان خوان بيزيرا قد وجه رسالة اعتذار إلى نادي الزمالك ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني وجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا تمسكه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، بسبب فرصة وصفها بأنها كبيرة وقد لا تتكرر في مسيرته الكروية.

ونشر بيزيرا بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أكد خلاله أنه قضى موسمًا رائعًا مع الزمالك، وكان أحد اللاعبين الذين ساهموا في التتويج بلقب الدوري، معربًا عن اعتذاره للنادي ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني والجماهير.

وأكد اللاعب استعداده الكامل لتقبل أي إجراءات أو عقوبات تأديبية قد يفرضها النادي عليه، مشددًا على تقديره للحب والدعم الذي تلقاه من جماهير الزمالك والهتافات التي كانت تردد اسمه في المدرجات، والتي ساعدته على تقديم أفضل ما لديه طوال الموسم الماضي.

وأوضح بيزيرا أن علاقته بجميع أفراد الفريق جيدة للغاية، معربًا عن امتنانه للنادي وإدارته لرغبتهم في استمراره مع الفريق، وكذلك للجهود التي بذلوها من أجل الإبقاء عليه داخل الزمالك.

وأشار إلى أنه اختار الرحيل في الوقت الحالي لأنه يرى أن أمامه فرصة كبيرة قد لا تتكرر مرة أخرى، مؤكدًا أنها تمثل حلمًا كبيرًا له ولعائلته، وهو ما دفعه إلى التمسك برغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد.

وشدد لاعب الزمالك على أنه قدم كل ما لديه للفريق طوال الموسم الماضي، مؤكدًا كامل تقديره واحترامه للنادي وجماهيره، ومتمنيًا أن تتحقق رغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد وفقًا للشروط التي يحددها الزمالك.

واختتم بيزيرا رسالته بالتأكيد على رغبته في الرحيل مع الحفاظ على علاقته الطيبة بكل من داخل النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك وجماهيره سيظلان فصلًا مشرقًا وخالدًا في مسيرته الكروية، مجددًا اعتذاره للجميع، ومؤكدًا أن النادي وجماهيره سيحتلون دائمًا مكانة خاصة في قلبه.

الإعلامي هاني حتحوت مودرن سبورتس خوان ألفينا بيزيرا ألفينا بيزيرا بيزيرا الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

بيزيرا

رد فعل صادم من الزمالك بعد اعتذار بيزيرا.. غرامة 100 ألف دولار والرحيل بشروط النادي

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

إسكان

المجتمعات العمرانية: إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يهدف لمعالجة المشكلات قبل حدوثها

وزارة العدل

المكتب الفني بوزارة العدل: منصة المحامين استجابة لمطالب النقابة العامة

الفنان محمد عدوية

محمد عدوبة: جودة المحتوى أهم من كثرة الأعمال

بالصور

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد