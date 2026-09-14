لليوم الثالث.. انتظام حركة المواقف والنقل بالغربية لخدمة الطلاب والأهالي

شهدت مواقف السيارات بمراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، صباح اليوم، انتظامًا في حركة سيارات الأجرة وخطوط النقل، بالتزامن مع اليوم الثالث من العام الدراسي الجديد، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان توافر السيارات وتيسير حركة الطلاب وأهالينا، خاصة خلال ساعات الذروة.

مواقف السيارات

ووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، باستمرار المرور على المواقف وخطوط السير، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وانتظام حركة السيارات، مع سرعة التعامل مع أي كثافات أو شكاوى، ودعم الخطوط التي تشهد إقبالًا متزايدًا.

رفع كفاءة الخدمات

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة متابعة حركة المواقف على مدار اليوم، بما يضمن سهولة وصول الطلاب إلى مدارسهم، وتيسير انتقال أهالينا، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بمختلف مراكز ومدن وقرى الغربية.