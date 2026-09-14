تطورات إصابة إيشو مع الزمالك

يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نتائج الفحص الطبي الذي سيخضع له أحمد عبد الرحيم إيشو، لاعب الفريق، من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، ومدة غيابه عن الملاعب.

وكشفت الإعلامية دينا سليم، خلال برنامج ستاد المحور ، أن إيشو سيخضع لفحص طبي اليوم، وذلك للوقوف على طبيعة الإصابة بصورة دقيقة، وتحديد مدى تأثيرها على جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت دينا سليم أن الفحص الطبي المنتظر سيحدد بشكل نهائي درجة الإصابة التي يعاني منها لاعب الزمالك، إلى جانب الكشف عن المدة التي يحتاجها للتعافي قبل العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية.

وأضافت أن الجهاز الطبي بالنادي يسعى للحصول على تشخيص دقيق لحالة اللاعب، خاصة أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود إصابة في منشأ العضلة، إلا أن درجة الإصابة لم يتم حسمها حتى الآن.

وأشارت إلى أن التشخيص المبدئي لإصابة أحمد عبد الرحيم إيشو يتراوح بين شد عضلي وحتى مزق في منشأ العضلة، وهو ما يجعل الفحص الطبي المقبل حاسمًا في تحديد طبيعة الإصابة ودرجة خطورتها.

ومن المنتظر أن تحدد نتيجة الفحوصات البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب خلال الفترة المقبلة، وفقًا لدرجة الإصابة ومدى احتياجه لفترة من الراحة والعلاج قبل استئناف التدريبات.

ويترقب الجهاز الفني للزمالك التقرير الطبي الخاص بإيشو من أجل معرفة موعد عودته إلى الملاعب، خاصة أن الفريق يسعى للحفاظ على جاهزية جميع عناصره خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم وضع برنامج تأهيلي مناسب للاعب عقب ظهور نتيجة الفحص، على أن تتم متابعة حالته بصورة مستمرة، قبل اتخاذ قرار عودته إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الرسمية



