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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماهر غريب: شروط الزمالك في ملف بيزيرا بدأت تتحقق

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
ميرنا محمود

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن آخر تطورات موقف البرازيلي خوان ألفينا «بيزيرا»، لاعب الفريق الأول، وملف رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وقال غريب، في تصريحات هاتفية لبرنامج «مودرن سبورتس» على قناة Modern MTI، إن شروط نادي الزمالك الخاصة بحسم ملف بيزيرا بدأت تتحقق، مشيرًا إلى أن اعتذار اللاعب كان أحد أبرز الشروط التي حددها النادي قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن ملف رحيل بيزيرا لم يُحسم بشكل نهائي بنسبة 100% حتى الآن، إلا أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن بيزيرا تقبل العقوبة التي وُقعت عليه من جانب النادي، ولم يناقش إدارة الزمالك بشأنها، مؤكدًا أن العقوبة المالية بلغت 100 ألف دولار، وفقًا للائحة المعمول بها داخل النادي.

وأشار غريب إلى أن الزمالك يتمسك بشروطه المحددة في ملف رحيل اللاعب، موضحًا أن الموقف المالي للنادي لم يتغير، وأن إدارة القلعة البيضاء حددت نحو 7 ملايين دولار مقابل الموافقة على رحيل بيزيرا، إلى جانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وشدد على أن شروط الزمالك ما زالت كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، لافتًا إلى أن النادي سيحدد موقفه النهائي من ملف اللاعب، على أن يتم الرد بشكل رسمي من خلال بيان يصدره النادي.

وتطرق غريب إلى طبيعة تفكير اللاعبين الأجانب عند تلقي عروض للرحيل، موضحًا أن اللاعب الأجنبي يهتم بصورة أكبر بالعروض المالية الكبرى، في حين أن اللاعب المصري تغلب عليه في كثير من الأحيان العاطفة عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

واختتم مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك بالتأكيد أن النادي هو صاحب القرار النهائي في ملف بيزيرا، نافيًا في الوقت نفسه ما يتردد بشأن توجيه قيمة صفقة اللاعب أو الاستفادة منها لصالح أعضاء مجلس إدارة النادي.

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