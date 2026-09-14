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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع آيس كريم يستخدم مواد محظورة تهدد صحة المواطنين بالمنيا

من داخل المصنع المخالف
من داخل المصنع المخالف
ايمن رياض

تمكنت حملة رقابية مكبرة شنتها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة والجهات المختصة من ضبط مصنع لإنتاج الآيس كريم بنطاق مركز ومدينة المنيا، لقيامه باستخدام مواد غير مصرح بها في تصنيع منتجاته، من بينها مواد مصنفة ضمن المواد المحظورة لخطورتها على الصحة العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ووفقًا لتكليفات الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية وتشديد الرقابة على المنشآت والأنشطة المخالفة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، تمكنت 

وجاءت عملية الضبط خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت متابعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتأكد من سلامة المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات الغذائية، والتصدي الحاسم لأي ممارسات أو مخالفات قد تعرض صحة المواطنين للخطر.

حملات رقابية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المخالفات للجهات المختصة، مع استمرار الحملات الرقابية على المنشآت والأنشطة المختلفة بنطاق مركز ومدينة المنيا، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وضبط أي مخالفات والتعامل معها بصورة فورية.
 

المنيا حملات رقابية مصنع الآيس كريم مواد محظورة الصحة العامة

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