محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير القطاع الثاني بالمنطقة الرابعة بحي المناخ

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير القطاع الثاني بالمنطقة الرابعة بحي المناخ، وذلك خلال جولة ميدانية، في إطار متابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين المظهر العام.

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بإعادة تطوير إحدى الحدائق بالمنطقة، والتي ظهرت بصورة غير لائقة وتراكمت بها المخلفات والقمامة، وتحويلها إلى مسطح أخضر لائق وعلى أعلى مستوى، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، ويسهم في توفير متنفس حضاري يليق بالمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه بتحويل حديقة غير لائقة وممتلئة بالقمامة إلى مسطح أخضر حضاري

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة رفع المخلفات أولًا بأول، واستغلال المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى مساحات خضراء ومناطق حضارية، مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير والتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق نقلة ملموسة في الشكل الحضاري للمنطقة ويحافظ على ما يتم إنجازه من أعمال تطوير