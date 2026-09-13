أكد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أن 563 مدرسة ببورسعيد استقبلت، صباح اليوم، الطلاب من جميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني والخاص والدولي على مستوى المحافظة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 – 2027.

"بدوي ": 563 مدرسة فى بورسعيد استقبلت الطلاب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ببورسعيد تمت على أكمل وجه، مشيرا إلى تسليم جميع الكتب المدرسية للطلاب بجميع المراحل التعليمية، وتنفيذ نشرات النقل والندب بين صفوف المعلمين، لافتا إلى أن مدارس بورسعيد على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة ورفع الرواكد من حول الأسوار الخارجية للمدارس بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المحافظة المختصة.

ووجه مدير المديرية الشكر والتقدير لكل العاملين بتعليم بورسعيد على ما بذل من جهود مضنية خلال فترة قصيرة للاستعداد والتجهيز وتجميل وتزيين المدارس لاستقبال جميع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة بالتعليم العام والفني والخاص والدولي متمنيا للجميع أن يكون عاما دراسيا موفقا.

وفي سياق متصل قام الأستاذ محمود بدوي بعقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة مسبقا مع قيادات التعليم ومديري مدارس التعليم العام والفني وشريحة عريضة من المعلمين لتوضيح الأطر العامة لسياسة وزارة التربية والتعليم ومستجدات القرارات والتوجيهات خلال العام الدراسي الجديد 2026 – 2027، وذلك في اطار الاستعدادات العامة لانطلاق الدراسة ببورسعيد.