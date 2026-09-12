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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بورسعيد يشارك طالبات مدرسة راهبات الفرنسيسكان طابور الصباح

مدرسة راهبات بورسعيد الفرنسيسكان
مدرسة راهبات بورسعيد الفرنسيسكان
محمد الغزاوى

شارك محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، طالبات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة تحية العلم، ضمن فعاليات طابور الصباح مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 – 2027، وذلك رفقة الأخت إيفا صبحي مدير المدرسة.

ووجه مدير المديرية رسالة إلى أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن المدرسة هي البيت الثاني للطالب، ولا يقتصر دورها على التعليم الأكاديمي فقط، وإنما تسهم في بناء شخصية الطالب وتعليمه مختلف مناحي الحياة، موضحا أن الطالب داخل المدرسة يتعلم كيف يكون نشئًا جيدًا، وكيف يتعامل مع مجتمعه، ويكون كفئًا وقادرًا على النجاح، بما يمكنه من إفادة نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه.

"بدوي" يشارك طالبات مدرسة راهبات بورسعيد الفرنسيسكان  تحية العلم بطابور الصباح

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ببورسعيد تمت على أكمل وجه، وتم تسليم الكتب المدرسية للطلاب بجميع المراحل التعليمية، كما تم تنفيذ نشرات النقل والندب بين صفوف المعلمين، والمدارس على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب بعد الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، متمنيًا أن يكون العام الدراسي الجديد عامًا موفقًا للجميع.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد العام الدراسي الجديد

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