ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية ASTORIA GRANDE | شاهد

استقبل الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد السفينة السياحية ASTORIA GRANDE، في زيارتها الثانية للميناء، والقادمة من ميناء أنطاليا بتركيا، ضمن رحلتها البحرية بالبحر المتوسط.

في زيارتها الثانية.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية «ASTORIA GRANDE»

وترفع السفينة علم بالاو، ويبلغ طولها نحو 193 مترًا، وعرضها 32 مترًا، وغاطسها 6 أمتار، وتحمل على متنها نحو 192 راكب و390 فرد من طاقم السفينة، مع تنظيم عدد من البرامج السياحية للركاب، تشمل زيارة عدد من معالم محافظة بورسعيد، إلى جانب رحلات سريعة لزيارة معالم القاهرة والجيزة، على أن تعود الرحلات إلى السفينة في اليوم نفسه.

ومن المقرر أن تغادر السفينة ميناء غرب بورسعيد متجهة إلى ميناء أنطاليا بتركيا، ضمن برنامج رحلتها السياحية، مواصلة رحلاتها البحرية المنتظمة بالبحر المتوسط.

ويعكس تكرار استقبال السفينة ASTORIA GRANDE بميناء غرب بورسعيد استمرار حركة السفن السياحية بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجاهزية الميناء لاستقبال السفن السياحية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب والسفن، بما يدعم حركة السياحة البحرية.