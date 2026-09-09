دعمًا للطلاب الأولى بالرعاية.. محافظ بورسعيد يتابع تجهيزات تسليم 400 زي مدرسي

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تجهيز وتسليم الزي المدرسي المخصص للطلاب غير القادرين بإجمالي 400 زي مدرسي، والمقدم من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتعاون مع محافظة بورسعيد، وذلك في إطار دعم الطلاب الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر غير القادرة استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.. توفير الزي المدرسي للطلاب غير القادرين بمدارس التربية الفكرية والنور

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد.

حيث اطلع المحافظ، على المساعدات المقدمة من جهاز مستقبل مصر واستعرض آليات توزيع الزي المدرسي على الطلاب المستهدفين مؤكدا أهمية وصول الدعم إلى مستحقيه وتوجيهه إلى المدارس الأكثر احتياجًا.

ويستهدف توزيع الزي المدرسي عددا من المدارس بمختلف أنحاء المحافظة والتي تضم مدرسة التربية الفكرية ببورسعيد، ومدرسة التربية الفكرية ببورفؤاد ومدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، ومدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنين، ومدرسة عدلي منصور الابتدائية، ومدرسة الخنساء الابتدائية ومدرسة المسجد الأقصى الابتدائية.

وأشاد محافظ بورسعيد بدور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تقديم أوجه الدعم والمساهمة في المبادرات المجتمعية، مؤكدا أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والجهات الداعمة والمجتمع المدني في مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الزي المدرسي إلى الطلاب المستهدفين بالمدارس المحددة، والتأكد من حسن توزيعه وتحقيق الاستفادة الكاملة من المساعدات المقدمة، بما يدعم الطلاب ويتيح لهم بدء العام الدراسي الجديد في أفضل الظروف.