محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة لـ43 عمارة سكنية بمنطقة أبو بكر الصديق ببورفؤاد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أبو بكر الصديق، والتي تضم 43 عمارة سكنية.

ورافق المحافظ خلال الجولة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة عزيزة طايع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد: تطوير منطقة أبو بكر يأتي ضمن خطة الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بالمنطقة، وتابع بصورة خاصة أعمال شبكة الصرف الصحي وإحلال وتجديد نوازل الصرف، موجهاً بضرورة التأكد من تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، مع سرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها في التوقيتات المقررة.

وتشمل أعمال تطوير منطقة أبو بكر رفع كفاءة العمارات السكنية البالغ عددها 43 عمارة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة شبكات ومرافق البنية التحتية، وأعمال الصرف الصحي ومياه الشرب، ورصف الطرق الداخلية ورفع كفاءة الأرصفة، فضلاً عن تطوير واجهات العمارات بما يتماشى مع الهوية البصرية والطابع الحضاري لمدينة بورفؤاد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال تطوير منطقة أبو بكر تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المناطق السكنية بمدينة بورفؤاد، والارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.