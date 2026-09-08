الفاتورة حماية.. تموين بورسعيد يضبط نصف طن زيوت داخل معمل غير مرخص

واصلت رقابة بورسعيد التموينية حملاتها المكثفة للتصدي لكافة الأنشطة غير الترخيصية والمخالفات المستندية بناءً على تعليمات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة الميدانية على حركة تداول السلع بالأسواق، ومراجعة الفواتير والمستندات والتراخيص لضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

الفاتورة حماية لمصدر السلعة

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق الضربات ضبط نصف طن زيوت بدون فواتير حي العرب ضبط ٥٠٠ كجم نصف طن زيوت طعام غير مصحوبة بأية فواتير أو مستندات تدل على مصدر تداولها، وذلك داخل أحد المعامل المقامة بدون ترخيص بنطاق حي العرب.

وتم التحفظ على ٣٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها بنطاق حي الضواحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت الحملة بقيادة الأستاذ أحمد العربي، مدير الرقابة، والأستاذ محمد السحراوي، رئيس الرقابة، والأستاذة سماح رضوان، كبير المفتشين.

وأكدت مديرية التموين ببورسعيد أن "الفاتورة ليست مجرد ورقة"، بل هي الأداة الرئيسية لإثبات مصدر السلعة وحماية المستهلك وضمان قانونية النشاط ومشروعية ما يُعرض للبيع، مشددةً على استمرار المرور الدوري والتعامل بحسم وفقًا للقانون ضد أي مخالفة.