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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق دمر مسكنها.. استغاثة بمحافظ بورسعيد أعادت الأمل لأم تعول 5 أبناء

صرف دعم مالي وغذائي وزي مدرسي لأبناء السيدة .. ومحافظ بورسعيد يؤكد استمرار مساندة الحالات الإنسانية
صرف دعم مالي وغذائي وزي مدرسي لأبناء السيدة .. ومحافظ بورسعيد يؤكد استمرار مساندة الحالات الإنسانية
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه، سيدة مطلقة تعول خمسة أبناء، وذلك استجابةً لاستغاثتها عقب تعرض مسكنها لحريق أسفر عن احتراقه بالكامل، وما ترتب على ذلك من أضرار مادية ومعيشية جسيمة للأسرة.

ووجه محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، بسرعة تقديم الدعم اللازم للسيدة وأسرتها، حيث أصدر توجيهاته إلى إحدى شركات المقاولات بالمحافظة بالبدء في ترميم المسكن بالكامل ورفع كفاءته وإعادة تأهيله، بما يضمن توفير مسكن آمن وملائم للأسرة، ويسهم في تخفيف الأعباء التي لحقت بها جراء الحريق.

صرف دعم مالي وغذائي وزي مدرسي لأبناء السيدة .. ومحافظ بورسعيد يؤكد استمرار مساندة الحالات الإنسانية

كما وجه المحافظ بتوفير عدد من أوجه الدعم العاجل للأسرة، شملت صرف مساعدة مالية، وتقديم مساعدات غذائية، بالإضافة إلى توفير زي مدرسي لأبناء السيدة، وذلك في إطار الحرص على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية ومساندتها في تجاوز الظروف الصعبة التي تعرضت لها.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالاستجابة للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير أوجه الدعم اللازمة لها، بما يسهم في تحسين ظروفها المعيشية وتوفير حياة كريمة لأفرادها

من جانبها، توجهت المواطنة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على هذه الاستجابة الإنسانية و مساندتها في الظروف الصعبة، مؤكدة أن هذا ليس بجديد عليه، مثمنة هذه اللفتة الطيبة بتقديم كافة أوجه الدعم.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الحالات الإنسانية

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