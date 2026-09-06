قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
الرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط كميات من العكاوي منتهية الصلاحية في مطعم بـ الزهور بورسعيد

عكاوي منتهية الصلاحية
عكاوي منتهية الصلاحية
محمد الغزاوى

واصلت أجهزة الرقابة التموينية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة على الأغذية والمأكولات المُعدّة للجمهور بمحافظة بورسعيد بناءً على تعليمات  محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر، وكيل المديرية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة الميدانية على المطاعم والمنشآت الغذائية، والتصدّي بكل حسم لترويج السلع واللحوم منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

ضربة حازمة للتموين لحماية صحة المستهلكين والتصدي لقمع الغش والتدليس داخل المنشآت الغذائية والمطاعم

وفي جولة رقابية استهدفت التأكد من سلامة المنتجات الغذائية المخزنة والمستخدمة في إعداد الوجبات الجاهزة، قامت الإدارة الرقابية بمديرية تموين بورسعيد بالتفتيش الدقيق داخل ثلاجات أحد المطاعم الكائنة بنطاق حي الزهور (منطقة خالد بن الوليد).

أسفر التفتيش عن ضبط كمية من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية ومُعدّة للاستخدام في إعداد وجبات المطعم، وتفاصيلها كالتالي:
ضبط عكاوي مجمدة مستوردة منتهية الصلاحية: تبين حيازة عكاوي مجمدة مستوردة داخل ثلاجة المطعم منتهية الصلاحية طبقًا للبيانات المدونة على العبوات (تاريخ الإنتاج: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ – تاريخ انتهاء الصلاحية: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦). 

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة لمخالفة أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ والقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس.

وقد جرت الحملة بقيادة الأستاذ أحمد العربي، مدير الرقابة المركزية، والأستاذ محمد السحراوي، رئيس الرقابة التموينية (محرر المحضر)، والأستاذة سماح رضوان، مفتش أول تموين.

ومن جانبها، أكدت مديرية التموين ببورسعيد استمرار جولاتها التفتيشية الميدانية والمفاجئة على كافة المطاعم والمحال للتحقق من جودة وسلامة ما يُقدَّم للمواطنين، مؤكدةً أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تمسّس بصحة وسلامة المستهلك.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الرقابة التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

موزمبيق تستضيف المؤتمر الدولي للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود بأفريقيا في أكتوبر المقبل

موزمبيق تستضيف المؤتمر الدولي للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود بأفريقيا في أكتوبر المقبل

ريف القنيطرة

جيش الاحتلال يتوغل بريف القنيطرة جنوبي سوريا ويطلق قذائف مدفعية

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و651 شهيدا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و651 شهيدا

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد