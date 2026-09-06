ضبط كميات من العكاوي منتهية الصلاحية في مطعم بـ الزهور بورسعيد

واصلت أجهزة الرقابة التموينية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة على الأغذية والمأكولات المُعدّة للجمهور بمحافظة بورسعيد بناءً على تعليمات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر، وكيل المديرية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة الميدانية على المطاعم والمنشآت الغذائية، والتصدّي بكل حسم لترويج السلع واللحوم منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

ضربة حازمة للتموين لحماية صحة المستهلكين والتصدي لقمع الغش والتدليس داخل المنشآت الغذائية والمطاعم

وفي جولة رقابية استهدفت التأكد من سلامة المنتجات الغذائية المخزنة والمستخدمة في إعداد الوجبات الجاهزة، قامت الإدارة الرقابية بمديرية تموين بورسعيد بالتفتيش الدقيق داخل ثلاجات أحد المطاعم الكائنة بنطاق حي الزهور (منطقة خالد بن الوليد).

أسفر التفتيش عن ضبط كمية من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية ومُعدّة للاستخدام في إعداد وجبات المطعم، وتفاصيلها كالتالي:

ضبط عكاوي مجمدة مستوردة منتهية الصلاحية: تبين حيازة عكاوي مجمدة مستوردة داخل ثلاجة المطعم منتهية الصلاحية طبقًا للبيانات المدونة على العبوات (تاريخ الإنتاج: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ – تاريخ انتهاء الصلاحية: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦).

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة لمخالفة أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ والقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس.

وقد جرت الحملة بقيادة الأستاذ أحمد العربي، مدير الرقابة المركزية، والأستاذ محمد السحراوي، رئيس الرقابة التموينية (محرر المحضر)، والأستاذة سماح رضوان، مفتش أول تموين.

ومن جانبها، أكدت مديرية التموين ببورسعيد استمرار جولاتها التفتيشية الميدانية والمفاجئة على كافة المطاعم والمحال للتحقق من جودة وسلامة ما يُقدَّم للمواطنين، مؤكدةً أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تمسّس بصحة وسلامة المستهلك.