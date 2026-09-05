حملة مكبرة بزهور بورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة التعاونيات

تابع فوزي الوالي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اعمال الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات، حيث تم المرور في نطاق منطقة تعاونيات حسن عمار، وتم التنبيه على اصحاب الاشغالات والتعديات بعدم التعدي على حرمة الطريق .

زهور بورسعيد يضرب الاشغالات فجرا

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، وبمتابعة فوزي الوالي رئيس حي الزهور ،بضرورة الاطاحة بالاشغالات والتعديات من مناطق وشوارع الحي ، وإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي عربية يد خشب وبعض الاشغالات و اعدام بترينه حديد و٢ تربيزة بلياردو ومظلة حديد، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى.

من جانبه أكد رئيس الحي ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات، مشددا على تطبيق القانون ولا تهاون مع المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة الفورية لشكواهم وحلها.