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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: الاستخدام الرشيد للمياه مسئولية مشتركة.. والحفاظ على كل قطرة واجب وطني | صور

غسيل السيارات ورش الشوارع في الطرق العامة يهدر المياه ويضر بالبنية التحتية
غسيل السيارات ورش الشوارع في الطرق العامة يهدر المياه ويضر بالبنية التحتية
محمد الغزاوى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن الاستخدام الرشيد للمياه مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على كل قطرة مياه يمثل واجبًا وطنيًا يسهم في حماية الموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين بعدم استخدام خراطيم المياه في رش الشوارع أو غسيل السيارات بالطرق العامة، لما يسببه ذلك من إهدار للمياه الصالحة للشرب، فضلًا عن الإضرار برصف الطرق، وتكوين تجمعات للمياه تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة، وتعيق حركة المرور، وتلحق أضرارًا بالبنية التحتية.

غسيل السيارات ورش الشوارع في الطرق العامة يهدر المياه ويضر بالبنية التحتية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن المحافظة تواصل جهودها لنشر الوعي بالسلوكيات الإيجابية التي تحافظ على الموارد والمرافق العامة، داعيًا الجميع إلى التعاون والالتزام بالاستخدام الرشيد للمياه، بما يعكس وعي أبناء بورسعيد ويحافظ على الوجه الحضاري للمدينة.

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