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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحراسات في ثوب جديد.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير المنطقة بحي الضواحي

المحافظ: بدء أعمال الرصف والإنارة والمسطحات الخضراء بمنطقة الحراسات الأسبوع المقبل
المحافظ: بدء أعمال الرصف والإنارة والمسطحات الخضراء بمنطقة الحراسات الأسبوع المقبل
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف منطقة الحراسات بحي الضواحي، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة  التنفيذ.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء  أحمد السويفي، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء والمهندس حسن البسيوني، رئيس منطقة تعمير بورسعيد،  والمهندسة ريهام الفلاح، مدير المشروعات بجهاز تعمير بورسعيد، والأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

المحافظ: بدء أعمال الرصف والإنارة والمسطحات الخضراء بمنطقة الحراسات الأسبوع المقبل

 

ويشمل المشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة الحراسات بطول 2.5 كم، وبعرض يتراوح من 7 إلى 15 مترًا، لخدمة 40 عمارة سكنية، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة حضارية بالمنطقة.

وتابع المحافظ خلال الجولة الأعمال الجاري تنفيذها، والتي تتضمن إنشاء ورفع كفاءة الأرصفة والبردورات، وأعمال الأسفلت ورصف الطرق، وصيانة المناور، وتغيير مداخل العمارات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإنارة الخارجية، بما يضمن تطوير المنطقة بصورة متكاملة.

واستعرض المحافظ معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية، حيث بلغت نسبة الانتهاء من تنفيذ نوازل الصرف الصحي بالمنطقة نحو 75%، تمهيدًا لاستكمال باقي الأعمال المرتبطة بتطوير الطرق والمرافق والخدمات.

كما تابع المحافظ خطة الأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث من المستهدف البدء في أعمال رصف الطرق وأعمال الإنارة وتنفيذ المسطحات الخضراء بالمنطقة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بالتوازي مع استكمال باقي أعمال التطوير، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع وظهوره بالشكل الحضاري المستهدف.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في مختلف مراحل المشروع، مع ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات تطوير المناطق السكنية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة العمرانية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة للمواطنين.

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