فطنة ابن وإنسانية مسعف.. كيف أنقذ طفل والده من وعكة صحية مفاجئة؟

أثارت واقعة بطولة الطفل محمد رجب، البالغ من العمر 13 عامًا، في إنقاذ والده من وعكة صحية مفاجئة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة ببطولة الطفل وحسن تصرفه وإنسانية المسعف الذي تلقى منه مكالمة استغاثه.

اتصلت بالإسعاف فورًا

روى الطفل محمد رجب، صاحب واقعة إنقاذ والده إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تفاصيل اللحظات الأولى بعد تعرض والده للواقعة، مؤكدًا أن هذه كانت المرة الأولى التي يتعرض فيها والده لمثل هذا الموقف.

وقال محمد رجب، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه أخذ هاتف والده واتصل بالإسعاف على الفور، موضحًا أنه كان يعرف رقم الإسعاف، مضيفًا أنه في البداية كان يتوقع ألا يصدق المسؤولون ما يقوله أو يعتقدوا أنه يمزح.

وأضاف: «أنا في الأول الصراحة كنت متخيلة إنهم مش هييجوا، لأن لما توفيق... ممكن ما يصدقوش ويقولوا ده بيهزر معانا، لكن أنا لقيتهم استجابوا معايا».

وأشار إلى أن مشرف الإسعاف ظل معه خطوة بخطوة عبر الهاتف، ووجهه إلى ما يجب فعله حتى وصلت سيارة الإسعاف إلى المكان، قائلًا: «مشرف الإسعاف فضل معايا خطوة بخطوة لحد ما الإسعاف كان قدامي».