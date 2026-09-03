القوات اليمنية: الحوثيون أطلقوا 9 صواريخ باليستية على المخا والخوخة

أعلنت القوات الحكومية اليمنية في الساحل الغربي أن جماعة الحوثيين أطلقت 9 صواريخ باليستية باتجاه مدينتي المخا والخوخة، الواقعتين ضمن محافظتي تعز والحديدة غربي البلاد، في تصعيد جديد تشهده جبهات الساحل الغربي.

وقالت القوات الحكومية إن الهجوم استهدف مناطق خاضعة لسيطرتها، فيما لم تتضح على الفور طبيعة الأضرار أو الخسائر البشرية الناجمة عن القصف، في انتظار مزيد من التفاصيل من المصادر العسكرية والطبية المحلية.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد ملحوظ للهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية على المخا والخوخة خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت مصادر عسكرية قد أفادت في أواخر أغسطس الماضي بإطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه المنطقتين، بينها 3 استهدفت ميناء المخا وسقط الرابع داخل مدينة الخوخة.

كما شهدت المنطقة هجمات أخرى خلال أغسطس، من بينها إطلاق صواريخ باتجاه المخا، بالتزامن مع عمليات عسكرية واشتباكات على عدد من الجبهات اليمنية، ما يعكس عودة التصعيد إلى مناطق الساحل الغربي بعد فترة من الهدوء النسبي.