ذهبي كله راح.. سيدة تستغيث بعد سرقة خادمتها لمصوغات بقيمة 2 مليون جنيه

وجهت سيدة تُدعى أروى جمال، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استغاثة إلى وزارة الداخلية، مطالبة بسرعة التدخل لكشف ملابسات واقعة اختفاء مشغولاتها الذهبية، التي تقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه، مشيرة إلى اشتباهها في خادمتها التي كانت تتردد على منزلها.

وقالت السيدة، في استغاثتها، إنها فوجئت باختفاء جميع مصوغاتها الذهبية من داخل منزلها، والتي تقدر قيمتها المالية بنحو 2 مليون جنيه، مؤكدة أنها لم تجد تفسيرًا لاختفائها، سوى الاشتباه في الخادمة التي كانت تتردد على المنزل.

وأضافت أن الواقعة تسببت لها في حالة من الصدمة، خاصة أن المشغولات الذهبية تمثل قيمة مالية كبيرة بالنسبة لها، موضحة أنها لجأت إلى الجهات المختصة أملاً في كشف حقيقة ما حدث والعمل على استعادة مصوغاتها.

وطالبت أروى جمال وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بسرعة فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مسؤوليته عن اختفاء المشغولات الذهبية.

وشددت السيدة على تمسكها بحقها في معرفة ملابسات الواقعة، مؤكدة ثقتها في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الحقيقة والوصول إلى المسؤول عن اختفاء مصوغاتها.