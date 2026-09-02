شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بنطاق الحي في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق، وعدم السماح بأي إشغالات أو تعديات من شأنها إعاقة الحركة المرورية أو التعدي على حرم الطريق،

وجاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات محافظ بورسعيد خلال جولاته الميدانية أمس، والتي شدد خلالها على أن الطريق حق للمواطن، والشارع ملك للجميع، موجهاً الأجهزة التنفيذية بضرورة التعامل الفوري مع أي إشغالات أو تعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بمختلف الشوارع.

حملة مكبرة بزهور بورسعيد لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على حق المواطنين

وقاد الحملة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد و شرطة المرافق، حيث استهدفت رفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأكد حي الزهور استمرار الحملات الميدانية للتعامل مع الإشغالات والتعديات، وفرض الانضباط بالشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، تنفيذاً لتوجيهات محافظ بورسعيد بالحفاظ على حق المواطنين في الطريق وتحقيق الانضباط الحضاري بمختلف مناطق المحافظة.