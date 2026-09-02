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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة طبية في معصمك.. هواوي تبهر الأطباء بساعتها الجديدة Huawei Watch D3

ساعة Huawei Watch D3
ساعة Huawei Watch D3
لمياء الياسين

عرضت شركة هواوي ساعتها الذكية Huawei Watch D3 في مؤتمر طبي قبل الكشف الكامل عنها، والمتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

تم عرض الساعة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، وهو معرض طبي أقيم في ميونيخ في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس ويُعدّ هذا الجهاز من بين الأجهزة القابلة للارتداء القليلة التي تستحق التواجد في مثل هذا المعرض.

كما تم تسريب صور الساعة الأسبوع الماضي، والتي أظهرت ابتكارها الرئيسي، وهو أنها أنحف من سابقاتها على الرغم من استمرارها في استخدام تقنية استشعار ضغط الدم غير العادية للغاية 

وذكر موقع هواوي سنترال أن التصميم الجديد يهدف إلى تحسين دقة قراءات ضغط الدم عندما يكون لدى الشخص معدل ضربات قلب مرتفع.


مواصفات ساعة هواوي D3

يبلغ سمك الساعة 11.4 ملم فقط وفقًا للمواصفات المسربة. وهذا أقل من 13.3 ملم في ساعة هواوي Watch D2 و13.6 ملم في ساعة Watch D الأصلية.

وتكمن بعض التقنيات الأكثر إثارة للاهتمام في ساعة Watch D3 في سوارها وليس في الساعة نفسها. إذ تستخدم هذه السلسلة مضخة دقيقة لنفخ السوار.
وكما هو الحال في ساعة هواوي D2، من المتوقع أن توفر هذه الساعة مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة. وكان هذا التطور الأبرز في الجيل السابق، بفضل ميزة مراقبة ضغط الدم المتنقلة.

ومن المتوقع أن تُدخل آبل تحسينات على تنبيهات ارتفاع ضغط الدم في ساعتها القادمة Apple Watch Series 12 أو Watch Ultra 4، والمقرر الإعلان عنها في سبتمبر. مع ذلك، لن تستخدم هذه الساعة مكونات مصممة خصيصًا مثل هواوي، بل ستعتمد على مصابيح LED ومستشعرات الضوء المستخدمة لقياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم.

تشمل المواصفات المتوقعة الأخرى لساعة هواوي D3 شاشة كبيرة بحجم 1.92 بوصة، وبطارية بسعة 540 مللي أمبير، وعمر بطارية يصل إلى 6 أيام.

وذكر موقع Winfuture الألماني أن الساعة ستتوفر بثلاثة ألوان للأحزمة - الأسود والأبيض والبني - مع هيكل فضي أو ذهبي. ومن المتوقع أن يبلغ سعرها 449 يورو، أي ما يعادل حوالي 521 دولارًا أمريكيًا.

ساعة هواوي Watch D3 Huawei Watch D3 شركة هواوي الأجهزة القابلة للارتداء

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