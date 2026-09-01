أخبار التكنولوجيا| خطوات بسيطة لحل مشكلة وهم إشارة الشبكة في هاتفك.. إليك أسهل طريقة لتحميل أي فيديو من إنستجرام

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



خطوات بسيطة لحل مشكلة وهم إشارة الشبكة في هاتفك

يواجه كثيرون منا بشكل متكرر العديد من المشاكل المزعجة، وهي أن الهاتف يُظهر وجود إشارة شبكة المحمول، ولكن اتصال الإنترنت قد لا يعمل، ما يجعل استخدام التطبيقات التي تحتاج إلى الإنترنت أمرا صعبًا.

على الجانب الآخر لا يعني ظهور إشارة الشبكة بالضرورة أن اتصال البيانات يعمل بصورة طبيعية وكفاءة، فقد تكون هناك مشكلة مؤقتة في اتصال الهاتف بالشبكة، أو وجود خلل في إعادة تسجيله عليها.

ببطارية سعة 8000 مللي أمبير.. بوكو تغزو الأسواق بهاتف جديد

يُعيد هاتف Poco M8 Power تعريف مفهوم "القوة" في الهواتف الذكية؛ فبدلاً من التركيز التقليدي على الأرقام القياسية لاختبارات الأداء والمكونات الرائدة، يرتكز الهاتف على معادلة عملية تمنح الأولوية المطلقة للمستخدم: بطارية عملاقة بسعة 8000 مللي أمبير، شاشة AMOLED سينمائية بحجم 6.99 بوصة، ودعم برمجياً طويل الأمد يضمن استدامة الهاتف لسنوات.

هل تتحدث مع ChatGPT كصديق؟.. الحقيقة ستصدمك

ملايين المستخدمين يكتبون يوميًا أسرارهم أمام شاشة الذكاء الاصطناعي، متوهمين أنهم يتحدثون إلى صديق يحفظ السر، إلا أن التحقيقات كشفت واقعًا مختلفًا تمامًا يهدد خصوصية محادثات ChatGPT، فقد باتت تسحب السجلات لتستخدمها كأدلة في قضايا جنائية ومدنية،

فقد يزداد خطر كشف البيانات مع توسع أدوات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

ثورة في عالم السيلفي.. هونر تغزو الأسواق بهاتف بمواصفات احترافية

كشف تسريب جديد عن مزيد من التفاصيل حول إعدادات كاميرا هاتف Honor Magic 9 Pro، التي تغطي كلاً من النظامين الأمامي والخلفي.

وبحسب التسريب، سيعمل هاتف Honor Magic 9 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme من الجيل السادس (SM8975) وسيستخدم كاميرا أمامية مربعة بنسبة 1:1، مما يجعله أول هاتف أندرويد بهذا التصميم.

دون تطبيقات.. أسهل طريقة لتحميل أي فيديو من إنستجرام

على الرغم من الشهرة الواسعة لمنصة إنستجرام في مشاركة العديد من الفيديوهات، والريلز، والقصص، والصور، إلا أن تحميل المحتوى من الحسابات الأخرى لا يزال يشكل تحدياً؛ فلا توفر المنصة زراً موحداً ومباشراً لتحميل المنشورات العامة، بل في المقابل تكتفي بإتاحة خيارات تحميل رسمية محدودة للمحتوى الخاص بك فقط.

فإذا كنت ترغب في تحميل المحتوى العام وذلك دون تثبيت تطبيقات إضافية قد تستهلك مساحة هاتفك، فإن مواقع التحميل عبر المتصفح تعد هي البديل الأفضل والأسرع.