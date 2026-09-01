ملايين المستخدمين يكتبون يوميًا أسرارهم أمام شاشة الذكاء الاصطناعي، متوهمين أنهم يتحدثون إلى صديق يحفظ السر، إلا أن التحقيقات كشفت واقعًا مختلفًا تمامًا يهدد خصوصية محادثات ChatGPT، فقد باتت تسحب السجلات لتستخدمها كأدلة في قضايا جنائية ومدنية،

فقد يزداد خطر كشف البيانات مع توسع أدوات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

هل تتحدث مع ChatGPT كصديق؟.. الحقيقة ستصدمك



كشفت التحقيقات إلى أنّ سجلات محادثات ChatGPT قد استُدعيت في 12 قضية علنية على الأقل خلال العامين الماضيين، وذلك مع ترجيح أن يكون العدد الحقيقي أكبر وذلك لأنّ جانبًا واسعًا من الأدلة التي تُجمع أثناء التحقيقات قد لا يصل إلى العلن أصلًا، ولذا يستغل هذه البيانات للكشف عن نوايا الأطراف الحقيقية.

وفي واقعة لافتة، قد ضبطت الشرطة طالبًا جامعيًا وبولاية ميزوري بعدما قد عثرت في هاتفه على العديد من الرسائل والتي قد كتبها لـ ChatGPT وذلك عقب اتهامه بالقيام بتخريب 17 سيارة في موقف تابع للجامعة، ووافق الطالب على تفتيش هاتفه قبل أن يُقر بذنبه بعد ذلك ويُحكم عليه بـ 5 سنوات مُراقبة.

وفي الاتجاه ذاته، كشفت تقارير تقنية أنّ الشركة قد أفصحت عن بيانات أكثر من 80 حسابًا خلال النصف الثاني من عام 2025 وحده، بزيادة تفوق 4 أضعاف مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق فقد تفتقر هذه المحادثات تمامًا للحماية القانونية بين المحامي وموكله أو الطبيب ومريضه وهذا ما رفضه قاضٍ فدرالي بنيويورك، حين تقدم رجل الأعمال برادلي هيبنر بطلب لمنع النيابة من الاطلاع على محادثاته مع Claude بشأن دفاعه المحتمل في قضية احتيال، فرفض القاضي الطلب مؤكدًا أن الروبوت ليس محاميًا مُرخصًا له أصلًا، ثم أُدين هيبنر بعد ذلك بتهم احتيال مالي وإلكتروني.

وتنقسم أسباب غياب هذه الحماية القانونية إلى نقطتين أساسيتين:

تغيب السرية المهنية المشروعة قانونًا، إذ تُعد الشركة المشغِّلة للروبوت طرفًا ثالثًا يستلم البيانات ويحتفظ بها.

وتخضع هذه السجلات للاستدعاء عبر تفتيش الهاتف، أو أوامر التعليق القضائي، أو طلبات الإفصاح أثناء التقاضي، من دون أي امتياز قانوني يحميها.

ما الذي ينتظر خصوصية المحادثات مستقبلًا؟



يتوقع مُختصون أن يتفاقم هذا الخطر أكثر مع توسع مهام أدوات الذكاء الاصطناعي ووصولها إلى مزيد من البيانات الشخصية ورغم كل ذلك، لم تحسم المحاكم منح محادثات الذكاء الاصطناعي أي نوع من الامتياز القانوني، لذا فالأفضل التعامل مع هذه المحادثات كسجلات قابلة للكشف، والعودة للتحدث مع صديقك المُخلص