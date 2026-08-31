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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق التحديث الأمني لشهر أغسطس لهواتف سامسونج Galaxy S24 عالميا

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أطلقت شركة "سامسونج" (Samsung) الكورية، التحديث الأمني لشهر أغسطس 2026 لسلسلة هواتفها الرائدة "Galaxy S24" في الدول الأوروبية؛ تمهيدا لوصوله إلى جميع الأسواق العالمية، لسد الثغرات الأمنية وتحسين استقرار النظام في طرازات السلسلة الثلاثة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع SamMobile التقني المتخصص.

تفاصيل الإصدار ورقم البناء البرمجي لهواتف Galaxy S24

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب آصف إقبال شيخ، أن التحديث البرمجي الجديد مخصص لهواتف "Galaxy S24" الأساسي، و"Galaxy S24+"، و"Galaxy S24 Ultra". 

ويحمل التحديث رقم بناء برمجي (Firmware) يبدأ برمز "S92xBXXS6DZH2"، حيث يتجاوز حجم ملف التثبيت الهوائي 400 ميجابايت مع وجود اختلافات طفيفة في الحجم الدقيق بين الطرازات الثلاثة بحسب طبيعة العتاد والمعالج. 

ويأتي هذا الإطلاق في اليوم الأخير من شهر أغسطس بعد أيام من تأخر وصول التصحيحات الأمنية وتوزيعها مؤخراً لسلسلة "Galaxy S23" في كوريا الجنوبية ولأجهزة "Galaxy Tab S9" اللوحية.

أهمية التصحيحات الأمنية لشهر أغسطس وحماية البيانات

أشار المصدر إلى أن التحديث يركز بالأساس على تعزيز الأمان الرقمي وسد الثغرات المكتشفة في نواة نظام التشغيل أندرويد وواجهة "One UI" الخاصة بشركة سامسونج؛ حيث يتضمن حزمة ترقيعات برمجية للثغرات الحساسة لمنع الهجمات الإلكترونية وحماية الخصوصية واستقرار التطبيقات، دون جلب ميزات واجهة جديدة رئيسية، حيث تدخر سامسونج الميزات الكبرى للإصدارات القادمة من تحديثات واجهة المستخدم.
 

خطوات تنزيل التحديث وشروط التثبيت الآمن

بيّن تقرير موقع SamMobile أن التحديث متاح حالياً للمستخدمين في الدول الأوروبية، مع تأكيد الشركة على بدء إرساله تدريجياً للمستخدمين في بقية دول العالم والشرق الأوسط خلال الساعات القادمة والأيام القليلة المقبلة. 

وتتم عملية التثبيت اليدوي من خلال فتح تطبيق "الإعدادات" (Settings)، ثم التوجه إلى قسم "تحديث البرامج" (Software update)، والنقر على "تنزيل وتثبيت" (Download and install)، مع التنبيه بضرورة التأكد من شحن بطارية الهاتف بنسبة لا تقل عن 30% لضمان إتمام التثبيت دون انقطاع.
 

جدول تحديثات سامسونج للأجهزة الذكية القديمة

ذكرت المصادر التقنية أن تسريع وتيرة إرسال التصحيحات الأمنية لطرازات Galaxy S24 وGalaxy S24 FE وهواتف الفئات السابقة يعكس التزام سامسونج الصارم بسياسة التحديثات الطويلة المدى ودعم أجهزتها الرائدة بحزم الأمان الدورية المنتظمة، لحماية ملايين الهواتف المتداولة في الأسواق العالمية من المخاطر والتهديدات السيبرانية المستجدة.

سامسونج GALAXY S24 Galaxy S24 Ultra

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