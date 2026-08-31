قرار عاجل.. حجز 4 متهمين في واقعة الاعتداء على المطربة رحمه عصام بالغربية

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية منذ قليل حجز 4 متهمين في واقعة الاعتداء على المطربة رحمه عصام أثناء استقلالها سيارتها الملاكي بطريق "السنطة - زفتي" الإقليمي 24 ساعة علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من ورود تحريات المباحث وسماع أقوال الضحية.

حجز المتهمين

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط المتهمين بارتكاب واقعة السطو علي الفنانة رحمة عصام عقب تداول تعرضها لمحاولة سطو من جهة 4 ملثمين يستقلون 4 دراجات نارية حسب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية.

وتابع المسئول الأمني بمديرية أمن الغربية أنه تم تفريغ كاميرات مراقبه بطول الطريق الزراعي المتصل بخط إقليمي "طنطا -السنطة- زفتي" الجديد لتحديد هوية الجناة ومرتكبي واقعة الاعتداء علي الفنانة المذكورة.

تحرك أمني عاجل

كان الطريق الإقليمي الجديد "السنطة - زفتي" شهد منذ ساعات واقعة تعرض الفنانة رحمة عصام مطربة الغناء الشعبي للهجوم أثناء استقلالها سيارة ملاكي علي أيدي 4 ملثمين يستقلون دراجات نارية وفرارها خشية التعرض للتثبيت والأذي من جهتهم .

تفاصيل الواقعة

كانت الفنانة رحمه عصام دونت استغاثة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء نصها "تحذير لكل اخواتى من الاقليمى زفتى الجديد محاوله فاشلة لتثبيتى بالعربية..اربع رجالة ملثمة واقفين بموتوسيكلات حدفوا طوب شبه الصخر كسروا الازاز الى جمبى مع السرعة وضرب الطوب

العربيهةحرفيا كانت كأن قنابل بتتحدف عليها

ربنا ستر وجريت باقصى سرعة"

كما تابعت بتدوينها نصا "أنا بخير والحمدلله بس المجرمين دول لازم يتجابوا شير ومنشن لكل الجهات المعينة وربنا يحفظكم جميعا" .

ردع مخالفين

جدير بالذكر أن الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية فحصت استغاثة المطربة عقب عرضها صور تكشف تهشيم زجاج سيارتها وتعرضها لأضرار كبيرة جراء اعتداء ملثمين مجهولين.