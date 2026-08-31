قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد توقف 3 أشهر .. سوء الأحوال الجوية يؤجل عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر
الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب السويس بتروجت
هل يجوز للمرأة المسنة كشف شعرها أمام أقاربها؟.. أمين الإفتاء يجيب
ليلى علوي تقدم واجب العزاء فى نبيل الشاذلي بمسجد عمر مكرم
تشكيل مباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الرئيس يوجّه بتطوير منظومة الطيران المدني .. خطوات جديدة لتعزيز مكانة مصر عالميًا
خيام وبطاطين | إغاثة طارئة من اليابان لـ نيبال في كارثة الفيضانات العارمة
بالمدارس والمصانع | تعاون مصري - عُماني ضخم في التعليم والتدريب الفني
حذر من خطورتها.. نائب رئيس جامعة الأزهر السابق يفتح النار على ظاهرة التسول الإلكتروني
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا
وزير العدل : منظومة التقاضي الإلكترونية تحقق العدالة الناجزة
مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الهيئة للاستعلامات لبحث سبل التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل.. حجز 4 متهمين في واقعة الاعتداء على المطربة رحمه عصام بالغربية

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي
الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية منذ قليل حجز 4 متهمين في واقعة الاعتداء على المطربة رحمه عصام أثناء استقلالها سيارتها الملاكي بطريق "السنطة - زفتي" الإقليمي 24 ساعة علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من ورود تحريات المباحث وسماع أقوال الضحية.

حجز المتهمين 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط المتهمين بارتكاب واقعة السطو  علي الفنانة رحمة عصام عقب تداول تعرضها لمحاولة سطو من جهة 4 ملثمين يستقلون 4 دراجات نارية حسب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية.

وتابع المسئول الأمني بمديرية أمن الغربية أنه تم تفريغ كاميرات مراقبه بطول الطريق الزراعي المتصل بخط إقليمي "طنطا -السنطة- زفتي" الجديد لتحديد هوية الجناة ومرتكبي واقعة الاعتداء علي الفنانة المذكورة.

تحرك أمني عاجل 

كان الطريق الإقليمي الجديد "السنطة - زفتي" شهد منذ ساعات واقعة تعرض الفنانة رحمة عصام مطربة الغناء الشعبي للهجوم أثناء استقلالها سيارة ملاكي علي أيدي 4 ملثمين يستقلون دراجات نارية وفرارها خشية التعرض للتثبيت والأذي من جهتهم .

تفاصيل الواقعة 

كانت الفنانة رحمه عصام دونت استغاثة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء نصها "تحذير لكل اخواتى من الاقليمى زفتى الجديد محاوله فاشلة لتثبيتى بالعربية..اربع رجالة ملثمة واقفين بموتوسيكلات حدفوا طوب شبه الصخر كسروا الازاز الى جمبى مع السرعة وضرب الطوب 
العربيهةحرفيا كانت كأن قنابل بتتحدف عليها 
ربنا ستر وجريت باقصى سرعة"

كما تابعت بتدوينها نصا "أنا بخير والحمدلله بس المجرمين دول لازم يتجابوا شير ومنشن لكل الجهات المعينة وربنا يحفظكم جميعا" .

ردع مخالفين 

جدير بالذكر أن الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية فحصت استغاثة المطربة عقب عرضها صور تكشف تهشيم زجاج سيارتها وتعرضها لأضرار كبيرة جراء اعتداء ملثمين مجهولين.

اخبار محافظة الغربية حجز المتهمين واقعة اعتداء المطربة رحمة عصام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

ترشيحاتنا

معاش

يبدأ غدًا.. صرف معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة لجميع المستحقين من منافذ الصرف

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام يتواصل مع إدارة الحدث اليوم بشأن واقعة شعاع نور استجابة لشكوى نقابة العلاج الطبيعي

وزارة العمل

العمل : تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي تنفيذ مباشر للقانون الجديد

بالصور

ماذا يحدث لجسم الطفل عند الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي.. خبيرة تكشف

ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟

قبل بدء العام الدراسي.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا مدارس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد