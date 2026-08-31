عايز منها فلوس.. ضبط المتهم بالتعدى على والدته بالضرب فى الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدته بالسب والضرب بالأيدى داخل شقة سكنية بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 اغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة محرم بك بحدوث مشاجرة داخل شقة سكنية كائنة بدائرة القسم بين طرف أول : (ربة منزل)، وطرف ثان : (نجلها "الظاهر بمقطع الفيديو") مقيمان بالشقة المشار إليها لخلافات مالية بينهما قام على إثرها الثانى بالتعدى على والدته بالسب والضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات".

وتم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضه على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله لتنازل والدته عن البلاغ.