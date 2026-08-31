القبض على سايس تعدى على قائد سيارة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادى سيارات والتعدى على قائد سيارة بالسب لرفضه دفع مبلغ مالى دون وجه حق مقابل إيقاف سيارته بأحد الشوارع بالبحيرة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 25/ الجارى حال تواجده بدائرة قسم شرطة كفر الدوار ، ومزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" بهدف التربح مالياً.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .