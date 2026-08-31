نائب محافظ الغربية ووكيلة الصحة يتفقدان مستشفى بسيون المركزي لرفع كفاءة الخدمات

استقبلت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، خلال جولة تفقدية موسعة بمستشفى بسيون المركزي، للوقوف على الوضع الحالي للمستشفى ومتابعة انتظام العمل ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى .

تفاصيل الجولة

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية .لمتابعه وتحسين الخدمات الصحيه بالمحافظة.

لجنة موسعة لدعم المستشفي

وشارك في الجولة لجنة موسعة من مديرية الشؤون الصحية بالغربية، حيث تم تفقد عدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، ومتابعة سير العمل داخل الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والصيدلية، ومختلف منافذ تقديم الخدمة، إلى جانب الوقوف على الاحتياجات الفعلية للمستشفى من الأجهزة والمستلزمات والأدوية، ومراجعة معدلات الاستهلاك والأرصدة لضمان استمرارية تقديم الخدمة.

حل مشكلات المواطنين

كما حرص المهندس حسام عبده على الاستماع المباشر إلى المرضى وذويهم والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع عدد من المطالب والشكاوى للمرضي، بما يضمن سرعة الوصول إلى حلول عملية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، والتأكيد على أن المريض يمثل محورًا أساسيًا في منظومة العمل الصحي.