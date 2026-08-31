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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدرية طلبة ترد على شائعة وفاتها بإجراءات القانونية

بدرية طلبة
بدرية طلبة
محمد سعيد

حسمت الفنانة بدرية طلبة الجدل المثار حول شائعة وفاتها، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لتكشف حقيقة الأمر وتطمئن جمهورها على حالتها الصحية.

وأكدت بدرية طلبة أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة، مشيرة إلى أن الوفاة التي حدثت بالفعل كانت لعمتها، التي رحلت قبل يومين، موضحة أنها كانت آخر فرد كبير في العائلة وكانت تمثل لها مصدرًا للرجوع إليه والاستناد إليه.

وقالت بدرية طلبة: «عمتي هي اللي توفت أول امبارح، وهي كانت آخر فرع في شجرة العيلة والكبيرة، اللي بلجأ لها»، كما وجهت الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء لها، معربة عن استيائها من تداول خبر وفاتها بشكل خاطئ.

وأضافت: «ربنا يرحمها وشكرًا لكل اللي عزاني، لكن مش عارفة أقول إيه للناس اللي نزلت خبر غلط إني أنا اللي توفيت».

بدرية طلبة تطمئن جمهورها

وحرصت الفنانة على طمأنة محبيها، مؤكدة أنها تواصل حياتها وعملها بصورة طبيعية، وتشارك حاليًا في عروض مسرحيتها، مشيرة إلى أن شائعة وفاتها تسببت في حالة من الخوف والارتباك بين أفراد أسرتها وأبنائها وأحفادها وأصدقائها.

وتابعت: «أنا بخير وحية أرزق، وشغالة وبمثل مسرحيتي وزي الفل، ليه الرعب ده وتخضوا عيالي وأحفادي وأصحابي عليا، اهدوا شوية، كلنا لها، لكن أنا كويسة».

بدرية طلبة تتخذ الإجراءات القانونية

وكشفت بدرية طلبة أنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي نشر خبر وفاتها، بعدما طالبته بحذف المنشور لكنه رفض الاستجابة، موضحة أن تمسكه بالخبر كان بدافع زيادة نسب المشاهدة، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقانون.

وقالت: «طلبت من اللي كتب الخبر يشيله وما شالوش، وبيكابر عشان نسب المشاهدة، عشان كده أخذت الإجراءات القانونية ضده».

وفي ختام حديثها، وجهت بدرية طلبة رسالة إلى مروجي الشائعات، مؤكدة أن بعض من يتم إبلاغ مباحث الإنترنت عنهم سرعان ما يتراجعون ويقدمون اعتذاراتهم، متسائلة عن السبب الذي يدفع البعض إلى تعريض أنفسهم لهذه المواقف من أجل تحقيق «التريند».

واختتمت قائلة: «لما بنبلغ مباحث الإنترنت بيقعدوا يعيطوا ويقولوا آسفين، ليه تحط نفسك في موقف تتذل فيه عشان تريند، أنا طالعة بكل برود أعصاب أقول كفاية، وشكرًا لكل الناس اللي بتحبني».

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