بالكاجوال .. كارولين عزمي تستعرض جمالها في ظهور مبهر

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخطفت كارولين عزمي الأنظار بإطلالة جذابة لافته بالكاجوال مرتدية بلوزة مخططه باللون الابيض نسقت معها بنطلون أسود ،لتكشف عن جمالها ورشاقتها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارولين عزمي في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.