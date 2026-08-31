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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي تقدم واجب العزاء فى نبيل الشاذلي بمسجد عمر مكرم

ليلي علوي
ليلي علوي
تقى الجيزاوي

حرصت الفنانة ليلى علوي على حضور عزاء نبيل الشاذلي، زوج المنتجة والمخرجة ماريان خوري، المقام حاليًا بمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وتوافد عدد من الأصدقاء وزملاء الوسط الفني على مسجد عمر مكرم، لمساندة ماريان خوري وأسرتها في وفاة زوجها، الذي رحل عن عالمنا يوم 28 أغسطس الجاري.

وكانت ماريان خوري قد أعلنت وفاة زوجها ورفيق دربها، ونشرت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نعي قالت فيها: «ورحل رفيق دربي، زوجي وأب أولادي، نبيل الشاذلي».

نبيل الشاذلي 

يذكر أن نبيل الشاذلي كان من المشاركين في صناعة الفيلم الوثائقي «تمساح النيل» عام 2021، الذي تناول مسيرة السباح المصري الراحل عبد اللطيف أبو هيف.

وبدأ الراحل مسيرته الفنية في ستينيات القرن العشرين وشارك كممثل في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية بارزة. ساهم في صناعة السينما المصرية بأشكال متعددة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها لعقود.

أعمال نبيل الشاذلي 

 آخر أعماله الوثائقي "تمساح النيل" عام ٢٠٢١، والذي عرض في الدورة ٤٣ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن صديقه السباح المصري عبد اللطيف أبو هيف.

ماريان خوري و ابنها يوسف الشاذلي كانا جزءاً من عائلة مهرجان الجونة لسنوات.

 ويعرب فريق المهرجان عن خالص عزائه ودعواتهم للأسرة بالصبر و السلوان.

نبيل الشاذلي أعمال نبيل الشاذلي ماريان خوري

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