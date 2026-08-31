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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح أساسيًا .. تشكيل طرابزون سبور أمام سبورتيف بالدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي

أعلن فاتح تكيه، المدير الفني لنادي طرابزون سبور، التشكيل الأساسي لمواجهة أميد سبورتيف، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على ملعب «سيرانتيبي ديسكي»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي للموسم الكروي 2026-2027.

ويعتمد فاتح تكيه على محمد صلاح في قيادة الخط الهجومي لطرابزون سبور، بعدما أصبح النجم المصري أحد أبرز الأوراق الهجومية للفريق منذ انضمامه إلى صفوفه.

وجاء تشكيل طرابزون سبور أمام أميد سبورتيف كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ستيفان سافيتشتشيبوكي نوايوومصطفى إسكيلهلاكسيدني لوبيز كابرال.

 الوسط: مليح كاباساكالفابينيوإرنست موتشي.

الهجوم:
محمد صلاحنواه سافيوبول أونواتشو.

سبور سبورتيف محمد صلاح الدوري التركي صلاح

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