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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تدعو للتبرع لضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية على حدود نيبال والصين

الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية
أ ش أ

دعت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، الراغبين في مساعدة المتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية على الحدود بين نيبال والصين إلى تقديم تبرعات مالية عبر منظمات إغاثة موثوقة، مشيرة إلى أن الأموال يمكن نقلها بسرعة إلى المناطق الأكثر احتياجا.

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أطلق نداء لجمع التبرعات لدعم المتضررين في نيبال.

وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق حزمة استجابة بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا في نيبال.

وأضافت الوزارة أن التبرعات المالية عبر الجمعيات الخيرية والمنظمات الإغاثية الموثوقة تعد من أفضل سبل المساعدة، إذ تتيح للجهات والأفراد شراء الاحتياجات الأكثر إلحاحا ونقل الأموال إلى المناطق التي تحتاج إليها بسرعة.

وحذرت من أن التبرعات العينية غير المطلوبة، رغم حسن النية، قد تعرقل سلاسل الإمداد وتؤخر وصول المساعدات المنقذة للحياة، داعية الراغبين في التبرع بالسلع إلى التواصل أولا مع الجمعيات الخيرية أو المجموعات المجتمعية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة.

كما حثت الوزارة المتبرعين على التأكد من تسجيل الجمعيات الخيرية التي يتعاملون معها والتحقق من مصداقيتها قبل تقديم أي معلومات مالية، مشيرة إلى إمكانية طلب مزيد من المعلومات من المنظمة في حال وجود أي شكوك.

الحكومة البريطانية الفيضانات الانهيارات الأرضية

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