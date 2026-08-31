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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تركيا تكرم محمد صلاح بإطلاق اسمه على أحد شوارع يومرا

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

في خطوة تعكس حجم الترحيب بالنجم المصري محمد صلاح، يستعد المجلس البلدي لمنطقة يومرا التركية لإطلاق اسم لاعب طرابزون سبور الجديد على أحد شوارع المنطقة التي سيقيم بها خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أعلنه مصطفى بييك، رئيس بلدية يومرا، فإن الشارع الذي يقع فيه منزل صلاح بحي كاشوستو من المنتظر أن يحمل اسم «شارع محمد صلاح»، على أن يصدر القرار الرسمي بشأن تغيير الاسم خلال هذا الأسبوع.

وتتواصل حاليًا أعمال تجهيز المنزل المخصص لإقامة صلاح، تمهيدًا لانتقاله إليه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأعرب بييك عن سعادته الكبيرة بوجود اللاعب المصري في يومرا، مؤكدًا أن انضمامه إلى طرابزون سبور يمثل واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ النادي وكرة القدم التركية.

وقال رئيس البلدية إن إقامة لاعب عالمي بحجم صلاح في المنطقة ستمنحها قيمة إضافية على المستويين التجاري والتسويقي، مشيرًا إلى أن إطلاق اسمه على الشارع الذي سيعيش فيه سيكون بمثابة تخليد لهذه المرحلة في تاريخ يومرا.

وأضاف بييك في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»: «نشعر بفخر كبير لوجود محمد صلاح في منطقتنا، وسيحمل الشارع الذي سيقيم فيه اسم محمد صلاح بعد قرار المجلس البلدي».

ومن المنتظر، عقب اعتماد القرار، استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بتغيير اسم الشارع، ليصبح «شارع محمد صلاح» علامة جديدة مرتبطة بإقامة النجم المصري في تركيا.

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