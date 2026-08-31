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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة موظفة بشركة شهيرة في حادث تصادم بشارع خاتم المرسلين

الحادث
الحادث
محمد شراط

أصيبت موظفة بشركة شهيرة، إثر تعرضها لحادث تصادم بدراجة بخارية أمام مقر الشركة بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية في الجيزة.

تفاصيل الواقعة 

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع خاتم المرسلين أمام مقر إحدى الشركات، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وبالفحص تبين إصابة موظفة بالشركة نتيجة الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الواقعة، ونقل المصابة إلى مستشفى الهرم لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

موظفة شركة أخبار الحوادث العمرانية

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