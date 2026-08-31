مشرف مبيعات يستعين بعمال لسرقة ثلاجات وبضائع من سوبر ماركت بدمياط

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدة أشخاص بالدلوف عنوة لأحد المحال التجارية لسرقته بدمياط .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ الجارى تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة من (عامل بأحد المحال - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من ( مشرف مبيعات بإحدى الشركات "سبق له الشراكة بالمحل" – عامل) لقيامهما بإستئجار عمال باليومية والدلوف للمحل عمله والإستيلاء على ( 3 ثلاجة – بعض المنقولات - مبلغ مالى - جهاز خاص بكاميرات المراقبة – كمية من البضائع) من داخل المحل لوجود خلافات مالية بين مالك المحل ومشرف المبيعات المشار إليه عقب إنتهاء الشراكة بينهما.



أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وإستعانتهما بعمال باليومية لتحميل المسروقات دون علمهم بطبيعة الموقف، وأضاف أحدهما بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه لسداد مديونياته ، وأرشدا عن باقى المسروقات لدى عميلهما "حسن النية" (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) "تم إعادتها".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .