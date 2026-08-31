نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وتحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وضُبط بحوزته (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 7 شرائح خطوط هواتف محمولة).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدد (4) وقائع بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .