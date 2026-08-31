شيفروليه تجمع عائلة كورفيت 2027 بأكملها على حلبة السباق

جمعت شركة شيفروليه الأمريكية كامل أسطول طرازات "كورفيت" لموديل عام 2027 على حلبة الاختبارات، لإخضاع السيارات لتجارب أداء ميدانية مكثفة.

ويشهد هذا العام تحديثًا مهمًا لسلسلة طرازات C8 الشهيرة، حيث أضافت الشركة 2 من طرازات "جراند سبورت" الجديدة لإثراء خيارات محبي السيارات الرياضية ذات الأداء العالي.

محرك LS6 V8 جديد بسعة 6.7 لتر وقوة 535 حصانًا

تعتمد النسخة الجديدة من كورفيت جراند سبورت على محرك جديد يتكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V بسعة 6.7 لتر بتنفس طبيعي، ينتمي إلى الجيل 6 من عائلة محركات "سمول بلوك" (Gen 6 Small Block) الشهيرة من جنرال موتورز.

ويولد المحرك الذي يحمل رمز LS6 قوة تصل إلى 535 حصانًا، مما يمنح السيارة استجابة سريعة على السرعات العالية وصوتًا رياضيًا متميزًا يعكس الهوية الكلاسيكية لسيارات العضلات الأمريكية.

منظومة دفع هجينة وتنوع في الخيارات

لم تكتفِ شيفروليه بتقديم محرك التنفس الطبيعي فقط، بل أعلنت عن تقديم خيارين ضمن فئة جراند سبورت، حيث يأتي أحد هذين الطرازين الـ 2 بلمسة متطورة تعتمد على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك البنزين والمحركات الكهربائية.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير استجابة أسرع وعزم دوران فوري عند التسارع من الثبات، إضافة إلى تعزيز ثبات السيارة على الطرقات والحلبات من خلال توزيع القوة على العجلات الأربع.

اختبارات قيادة مكثفة لتطوير أسطول C8

شهدت الجولات التقييمية على الحلبة اختبار كافة طرازات جيل C8 جنبًا إلى جنب، لضبط إعدادات نظام التعليق الديناميكي وتطوير الديناميكية الهوائية لكل فئة.

وتأتي هذه التحديثات الشاملة لموديل عام 2027 لتعزز تنافسية كورفيت أمام السيارات الرياضية الفائقة العالمية، وتؤكد استمرار تطوير المنصة الهندسية لتحقيق أعلى معدلات التحكم والسرعة على أراضي الحلبات.