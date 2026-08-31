مؤلمة وصادمة.. عمرو سلامة ينعى ياسمين أبو النجا ابنة نجلاء فتحي

نعى المخرج عمرو سلامة ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحى، التى رحلت عن عالمنا أمس إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال عمرو سلامة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى: "وفاة ياسمين أبو النجا مؤلمة وصادمة، عارف إن العادى والمبتذل الناس تصور أى متوفى وكإنه ملاك، لكنها أقرب من قابلت فى حياتى فعلا للملائكة".

واختتم رسالته قائلًا: "الله يرحمها ويصبر حبايبها".

وتعد ياسمين سيف أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحى، وحرصت طوال حياتها على الابتعاد عن الأضواء والوسط الفنى، مفضلة أن تعيش حياتها بعيدًا عن الشهرة التى ارتبطت بوالدتها.

وكان من أبرز ظهوراتها النادرة ظهورها برفقة طليقها المخرج خضر محمد خضر خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى عام 2020، فى ظهور لافت لها بعيدًا عن طبيعة حياتها التى اتسمت بالخصوصية.