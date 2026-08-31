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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش قادرة أعبر عن مدى حزني.. نادية الجندي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة

نادية الجندي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة
نادية الجندي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة
ميرنا محمود

حرصت الفنانة نادية الجندي على مواساة الفنانة نجلاء فتحي، بعد وفاة ابنتها الوحيدة ياسمين أبو النجا، معربة عن حزنها الشديد وصدمتها من خبر رحيلها.

وشاركت نادية الجندي صورة عائلية تجمعها بنجلاء فتحي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ووجهت إليها رسالة مؤثرة، داعية الله أن يمنحها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وكتبت نادية الجندي: «حبيبتي وصديقتي العزيزة نجلاء فتحي.. أسأل الله أن ينزل على قلبك الصبر والسلوان في هذه الفجيعة في وفاة ابنتك الوحيدة ياسمين».

وأضافت: «خبر أحزني كثيرًا ومش قادرة أعبر عن مدى حزني، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبرك على فراقها».


ورحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد، ياسمين أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما لنحو خمس سنوات، قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

وُلدت ياسمين أبو النجا في كنف أسرة فنية؛ فوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، قبل أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري عقب تجربته السينمائية.

ورغم نشأتها في أسرة فنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، فلم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، وفضّلت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو ما جعل ظهورها نادرًا، ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.

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