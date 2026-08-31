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ليبيا في ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء يشل طرابلس ومناطق واسعة غرب البلاد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبيا في ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء يشل طرابلس ومناطق واسعة غرب البلاد

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت مناطق واسعة من غربي ليبيا انقطاعًا كاملًا للتيار الكهربائي، امتد إلى العاصمة طرابلس وعدد من المدن والمناطق المجاورة، إثر اضطراب أصاب منظومة الإمدادات الكهربائية وأدى إلى خروج عدد من المحطات عن الخدمة.

وتسبب توقف المحطات في تراجع قدرة الشبكة على توفير احتياجات المناطق المختلفة، ما أدى إلى اتساع نطاق انقطاع الكهرباء، بينما باشرت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء عمليات التدخل لإعادة تشغيل المحطات ومعالجة الخلل.

تحركات فنية لإعادة تشغيل الشبكة

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرقها المتخصصة تعمل على تحديد أسباب الأعطال التي أدت إلى توقف بعض المحطات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة التيار الكهربائي بصورة تدريجية.

وتجري الفرق المختصة عمليات فحص ومتابعة مستمرة لوضع الشبكة، بالتزامن مع التنسيق بين مختلف مكونات منظومة الكهرباء، بهدف استعادة التوازن وضمان عودة الإمدادات بشكل مستقر.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه سكان طرابلس والمناطق الغربية عودة الكهرباء، بعدما أدى الانقطاع إلى التأثير على الحياة اليومية والخدمات المرتبطة بالشبكة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل على إعادة المحطات المتوقفة إلى الخدمة ومعالجة تداعيات الخلل، مشيرة إلى أن عودة التيار ستتم تدريجيًا في المناطق المتضررة، بالتوازي مع استعادة استقرار الشبكة الكهربائية.

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