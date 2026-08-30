"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

نفت الفنانة دينا قيامها بعمليات تجميل خاصة في جسدها موضحة أن العملية الوحيدة التي قامت بها هي أنفها.

وأوضحت دينا في فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام :"إنتي عامله كام عملية تجميل دا سؤال كل الناس بتسأله وبيقولولي في وشي، هو طبعا البني أدمة الطبيعية مبقاش حد بيصدقها لازم تبقى عاملة عملية تجميل، ما عادا أنا لما بشوف واحدة جسمها طبيعي ببقى فاهمة.

واستكملت قائلة:" كل الناس أي حد عنده حاجة حلوة يقولوا عملية يمكن لأنهم مش قادرين يحافظوا على نفسهم أو لأنهم مش عايزين يعملوا مجهود فبالتالي أحسن لي أقول اللي قدامي مش طبيعية بدل ما أقول أنها طبيعية وأنا اللي فاشلة محافظتش على نفسي وملعبتش رياضة واتهم اللي قدامي وأخلص منها".

وفى هذا التقرير نعرض لكم صور لـ الراقصة دينا..