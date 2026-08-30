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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مع ابنتة..أمير صلاح الدين يطرح أغنية «ما تعكرش مزاجك»

أمير صلاح الدين يطرح «ما تعكرش مزاجك».. أغنية جديدة تدعو للتفاؤل والروقان
أمير صلاح الدين يطرح «ما تعكرش مزاجك».. أغنية جديدة تدعو للتفاؤل والروقان
أوركيد سامي

طرح الفنان أمير صلاح الدين أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ما تعكرش مزاجك»، مع ابنتة  في خطوة جديدة يقدم من خلالها حالة فنية مختلفة تحمل الكثير من البهجة والطاقة الإيجابية، حيث تدور فكرة الأغنية حول التفاؤل والروقان والاستمتاع بالحياة، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الإنسان أو يؤثر على حالته المزاجية.

وتأتي أغنية «ما تعكرش مزاجك» في إطار الأعمال التي تجمع بين الكلمات البسيطة والقريبة من الجمهور، والأجواء الخفيفة التي تمنح المستمع حالة من البهجة، حيث تحمل الأغنية رسالة واضحة تتمثل في عدم الاستسلام للضغوط اليومية والمواقف السلبية، ومحاولة الحفاظ على الهدوء والتفاؤل والاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة في الحياة.

وتأتي الأغنية كعمل غنائي يحمل طابعًا مختلفًا، حيث يركز أمير صلاح الدين على تقديم حالة من التفاؤل والروقان بعيدًا عن الأجواء المشحونة أو الموضوعات الثقيلة، لتكون الأغنية بمثابة دعوة مباشرة للجمهور للاستمتاع بوقتهم وعدم السماح للمواقف اليومية بأن تفسد حالتهم النفسية.

ويواصل أمير صلاح الدين من خلال «ما تعكرش مزاجك» تقديم تجارب فنية متنوعة، تجمع بين اهتمامه بالموسيقى والأداء، وحرصه على اختيار أعمال تحمل أفكارًا قريبة من الجمهور، خاصة تلك التي تعتمد على البساطة وخفة الظل وتقديم رسائل إيجابية بطريقة غير مباشرة.

ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بتفاعل من الجمهور خلال الفترة المقبلة، خاصة مع طبيعة فكرتها التي تتناسب مع مختلف الأوقات والمناسبات، وتحمل شعارًا بسيطًا ومباشرًا يمكن أن يتحول إلى حالة يرددها المستمعون «ما تعكرش مزاجك».

أمير صلاح الدين اخبار الفن نجوم الفن

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